“De Heren van Zichem” houden concerten voor jaarfeest

“Hij heeft nog vijf levens kunnen redden met zijn organen”: Jonathan (34) sterft twee weken na zwaar motoronge­val in ziekenhuis

Jonathan ‘Jokke’ Beckers (34) stapte op 12 augustus op zijn motor om samen met een kameraad een ritje te maken. Nadat een bestuurder hem geen voorrang verleende op de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem, raakte hij betrokken bij een zwaar ongeval. Jonathan werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is na twaalf dagen in coma uiteindelijk overleden. “We hadden liever gehad dat hij in fout was en nog bij ons was”, vertelt zijn zus Nathalie. Ze doet eveneens een oproep aan motorrijders om een erehaag te vormen op de uitvaart morgenmiddag.