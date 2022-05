De domes van Under The Stars landen voor 3 maanden aan De Vijvers van Averbode: “Dineren in je eigen bubbel mét uitzicht”

AverbodeUnder The Stars, een erg populair pop-upconcept dat de kop opstak tijdens de eerste coronalockdown, zal drie maanden lang te gast zijn aan de Vijvers van Averbode. Mensen kunnen er dan letterlijk in hun eigen bubbel gaan genieten van een intiem diner, mét uitzicht. Het eten wordt overigens verzorgd door Karel Knockaert van Tjop’s, de winnaar van Mijn Pop-uprestaurant in 2017 en intussen een klinkende naam in de wereld van smoking, grilling en barbecue.

De domes zullen er staan van 3 juni tot en met 21 augustus. “Die beslissing heeft verschillende redenen”, licht Kristof, zaakvoerder van evenementenbureau Rawberry Group toe. “Allereerst heb je het feit dat de Vijvers van Averbode een absoluut pareltje zijn. Een domein genesteld in een verbluffend landschap van uitgestrekte waterpartijen en ongerepte bossen. Het 84ha grootte domein is nog eigendom geweest van de adellijke familie de Merode en bevindt zich in Scherpenheuvel-Zichem, mooi tussen de drie provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Ik was dan ook meteen verkocht bij m’n eerste bezoek. Daarnaast kunnen we onze gasten een overnachting ter plaatse aanbieden, door de fijne samenwerking met Glamp & Dine, een luxeuze glamping op hetzelfde domein. Alleen maar voordelen dus.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De domes van Under The Stars landen voor 3 maanden aan De Vijvers van Averbode. © rv

Volledig scherm De domes van Under The Stars landen voor 3 maanden aan De Vijvers van Averbode. © rv

Verder blijven de ingrediënten ongewijzigd en kan je nog steeds op intieme wijze genieten van outdoor cooking in een exclusief kader. “Under The Stars zet volledig in op beleving. Het plaatje moet gewoon kloppen, zowel qua food als omgeving, de details, … Kortom, bezoekers moeten met een glimlach een wow gevoel naar huis kunnen keren”

Tjop’s

Al die bourgondische verwennerij komt van de hand van niemand minder dan Karel Knockaert van Tjop’s. Ons allen bekend als de winnaar van Mijn Pop-up Restaurant in 2017 en intussen een klinkende naam in de wereld van smoking, grilling en barbecue. Voor Under The Stars verlegt hij de grenzen van outdoor cooking en verrast hij de gasten met een uitgebreid 6-gangen diner. “Dit is voor mij de ideale gelegenheid om aan onze bezoekers te tonen hoe divers en fijn je gerechten kan maken in een outdoor setting,” verklaart Karel. “Voor de editie in Averbode heb ik alvast enkele nieuwe ideetjes in petto.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De domes van Under The Stars landen voor 3 maanden aan De Vijvers van Averbode. © rv

Volledig scherm De domes van Under The Stars landen voor 3 maanden aan De Vijvers van Averbode. © rv

Reserveren

Bezoekers kunnen kiezen uit twee types dome: de 10 Souls Connect Domes zijn er om met familie, vrienden of collega’s te dineren en bieden plaats aan 4 tot 6 personen. En wie zijn of haar partner wil verrassen, kan kiezen voor de 3 exclusieve “Lovers Connect Domes” voor 2 personen. Ook voor bedrijven uit de regio bieden ze de gelegenheid om een uniek event te organiseren of klanten en partners uit te nodigen in deze unieke setting.

De prijzen voor het Golden Star 6-gangen diner starten vanaf €129 per persoon. Reserveren doe je online, op de website van Under The Stars.

Alle informatie vind je op www.underthestars.be

Volledig scherm De domes van Under The Stars landen voor 3 maanden aan De Vijvers van Averbode. © rv