‘Damiaan’ belooft groots muzikaal openluchtspektakel tijdens Kroningsfeesten aan basiliek in 2023: “We zoeken nog héél veel figuranten”

Op 25 augustus was het 150 jaar geleden dat het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel op vraag van paus Pius IX werd gekroond. Iedere vijfentwintig jaar herdenkt het bedevaartsoord dit feestelijk met de Kroningsfeesten. Dit jaar was het dubbel feest want honderd jaar geleden verhief paus Pius XI de bedevaartkerk tot basiliek. Door de coronapandemie was het lang onzeker gebleven of en hoe beide jubilea konden gevierd worden. De Kroningsfeesten worden daadoor gespreid over 2022 en 2023. Voor het Damiaanspektakel volgend jaar zal er samengewerkt worden met het Damiaanmuseum in Tremelo. Regisseur Luc Stevens kreeg daarvoor geschiedkundige input van Ruben Boon, de coördinator in het Damiaanmuseum, in verschillende sessies. De regisseur zal de info verwerken in zijn script. “Het zal over zijn leven gaan, maar ook over de schoonheid, de miserie en de verbinding die kan ontstaan door de mensen die door de maatschapij aan de kant zijn gezet”, vertelt de regisseur.