Colette – De Vijvers krijgt tweede ster van de MICHELIN Gids België en Luxemburg: “We hebben gewoon ons ding gedaan, de ster hebben we niet zien aankomen”

AverbodeMichelin heeft vandaag de selectie 2022 van de MICHELIN Gids België en Luxemburg voorgesteld in het Koninklijk Theater in Bergen. Met een totaal van 841 restaurants, waaronder 141 sterrenrestaurants en 147 Bib Gourmand restaurants, valt deze nieuwste editie op door het indrukwekkende aantal nieuwe onderscheidingen. Maar liefst 3 nieuwe zaken kregen een tweede MICHELIN Ster. Colette – De Vijvers was één van hen.

“Thijs Vervloet van Colette – De Vijvers is een liefhebber van de mooiste producten die te vinden zijn. Zijn haarfijne techniek en de manier waarop hij zich klassieke recepten toe-eigent, laten niemand onberoerd. In de betoverende omgeving van natuurpark De Merode, te midden van de vijvers, biedt dit etablissement een onvergetelijk gastronomisch intermezzo”, klinkt het bij MICHELIN.

Thijs Vervloet en zijn team zijn dan ook enorm trots op deze tweede ster. “Het is fantastisch, we hadden het niet zien aankomen”, vertelt hij. “We staan mee aan de top in de Belgische gastronomie. Dit is natuurlijk geen individueel succes. Dit is het werk van mijn ganse team, mijn vrouw, de sommelier, mijn chef, .. Dit is super super super”, gaat hij enthousiast verder.

Volledig scherm De zaak gelegen aan de vijvers in Averbode. © Restaurant Colette

Onverwacht

De tweede ster kwam geheel onverwacht. “We hebben gewoon ons ding gedaan. Ik denk dat het duidelijk is dat we een eigen identiteit hebben: een Frans Belgische klassieke keuken, maar modern op bord gebracht. Zoals de Grand Maisons Deluxe in Frankrijk zijn, dat is hetgeen waar we naar streven: gestreken tafellakens, zilveren bestel, kristallen glazen en een brigade zowel in de keuken als zaal. MICHELIN heeft dat gezien, gewaardeerd en daar zijn we nu voor beloond.”

Ambitie

Colette – De Vijvers bestaat ondertussen zes jaar en ze hebben al een zeer mooi parcours afgelegd. Hun eerst ster kregen ze al na 9 maanden en ook in Gault&Millau kregen ze eind vorig jaar een mooie scoren. Maar de eigenaars blijven ambitieus. “We hebben vandaag onze tweede ster gekregen en we gaan daar eerst van proberen te genieten. Michelin heeft ons het vertrouwen gegeven van twee sterren, nu is het aan ons om dat vertrouwen niet te schaden. We willen nu in eerste instantie de stabiliteit en de continuïteit waarborgen, daarna gaan we ook zien welke stappen we nog dienen te nemen om het niveau te behouden en zeker nog te verbeteren. Wat de toekomst brengt dat zullen we wel zien. Zowel mijn vrouw als ikzelf zijn 32 jaar, we zijn jong, we hebben ambitie.”

Volledig scherm Thijs Vervloet. © Photo News

Thijs Vervloet runt de zaak samen met zijn vrouw Lore. Zij staat in de zaal, hij in de keuken. “We zijn een uitstekende complementaire tandem die mekaar super goed aanvoelen en aanvullen.Dat is ook de sterkte van onze zaak, en dat zowel mijn vrouw als ikzelf altijd aanwezig zijn in de zaak. We zijn enorm gelukkig met wat we al hebben bereikt en met erkenning. Vanavond zijn we uitgenodigd op het diner van het MICHELIN, maar later gaan we dat zeker nog vieren met onze van ploeg”, aldus Vervloet.

Uitmuntendheid

“Deze 2022-editie toont de uitmuntendheid aan van onze getalenteerde chefs. Het bewijs: 1 nieuw restaurant met drie MICHELIN Sterren, 3 nieuwe zaken met twee MICHELIN Sterren en maar liefst 16 chefs die worden bekroond met een MICHELIN Ster. Daarbovenop telt deze editie ook 1 nieuwe Groene MICHELIN Ster en 24 nieuwe Bib Gourmand restaurants”, aldus MICHELIN.

Volledig scherm Michelin international director Gwendal Poullennec, Chef Thijs Vervloet of Colette-De Vijvers, Yves Mattagne chef of 'La Villa Lorraine' in Brussels and Chef Gert De Mangeleer of 'Hertog Jan at Botanic' pictured during the presentation of the new edition of the Michelin 2022 restaurant and hotel guide for Belgium and Luxembourg, in Mons, Monday 23 May 2022. © BELGA