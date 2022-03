COLD CASE. 20 jaar na moord op Freddy (42) doet dochter ultieme oproep naar dader: “Kennen wij elkaar?”

Ex-lijf­wacht van koning aangehou­den voor moord op schoonva­der: “Nam hij wraak voor dood van zijn vriendin? Of heeft hij die óók op zijn geweten?”

De voormalige lijfwacht van de koninklijke familie is aangehouden op verdenking van moord. Peter W. (47) uit Tienen was meer dan twintig jaar in dienst bij de federale politie. Het parket vermoedt dat hij betrokken is bij de dood van Eric Van Puymbrouck (64), die in mei dood werd aangetroffen op zijn oprit. Opvallend: vorig jaar overleed ook de dochter van het slachtoffer. Zij pleegde zelfmoord, op het moment dat zij een relatie had met de verdachte.

23 augustus