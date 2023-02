Celstraf voor moeder die doodsbedreigingen uit aan gezinsbegeleidster

In eerste aanleg werd de moeder bij verstek veroordeeld tot twaalf maanden cel en 800 euro boete voor de mondelinge bedreigingen aan het adres van de gezinsbegeleidster van CKG De Schommel in Scherpenheuvel. C. kon het maar moeilijk verkroppen dat haar kinderen werden geplaatst, maar omdat zij in de gevangenis zat, was er geen andere optie. “If you don’t bring my children now, I will kill you”, uitte ze doodsbedreigingen in juni 2020. De moeder bevond zich eveneens in een precaire financiële en sociale situatie, maar ze zou wel begaan zijn met het welzijn van haar dochters. Daarom kon de rechtbank zich akkoord verklaren met een mildere straf, zijnde acht maanden cel en 800 euro boete.