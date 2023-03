CD&V Scherpenheuvel-Zichem krijgt nieuwe lijsttrekker en lijstduwer: “Om de wereld te veranderen moet je bij jezelf beginnen”

Speelgoed­win­kel Kadulleke stopt na 23 jaar: “Wij nemen afscheid van ons geestes­kind, nu alles nog goed gaat”

Bekende speelgoedwinkel Kadulleke in de Hasseltsestraat in Diest sluit na 23 jaar de deuren. De coronaperiode en de daaropvolgende economische crisis maakten het de lokale ondernemers niet gemakkelijk. “Ondertussen is onze spruit Kadulleke een grote jongen geworden en is de tijd gekomen om los te laten”, vertellen uitbaters Sven Vandebril en Hilde Wouters.