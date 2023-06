Burgemeester hekelt verkeerdelijke info trajectcontrole Zichem : “Trajectcontrole helemaal niet zeker én in handen van AWV”

Pieter Boudry stelde tijdens de gemeenteraad een mondelinge vraag, over de mogelijke komst van een trajectcontrole in Zichem, op de gemeenteraad. Burgemeester Manu Claes, verantwoordelijke voor verkeersveiligheid binnen het college , gaf de man hierop een antwoord. Want blijkbaar was de info die Pieter had -of hierover zelf verkondigde- niet helemaal zo correct. “Correcte info is wel belangrijk.”