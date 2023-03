Bruyninckx Chiconettes zet in op duurzaam waterbeheer: “Op dit moment draaien we 50% op regenwater, maar we gaan naar 95%”

Werken tussen Webbe­komstraat en parallel­weg Halense­baan van 17 april tot begin juli

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant onderhoudswerken op de Halensebaan (N2) in Diest. Het wegdek is er aan een opknapbeurt toe. Ze vernieuwen de betonplaten op het kruispunt met de Webbekomstraat en over een afstand van 300 meter tussen het kruispunt met de Webbekomstraat en de kruising met de parallelweg Halensebaan.