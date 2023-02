Brett Pauly en FC Averbode-Okselaar kunnen leidersplaats terugpakken in derby tegen Keiberg: “Opletten voor hun sterke thuisreputatie”

In tweede provinciale B blijft FC Averbode-Okselaar op kruissnelheid. Na Nossegem (4-1) en Kessel-Lo (0-2) ging vorig weekend nu ook Baal voor de bijl (4-1) aan de Vorststraat. Donderdagavond staat de inhaalmatch tegen de buren uit Keiberg op het programma. Daarin kan FC A-O terug over Rotselaar naar de leiding springen.

“Jammer van dat gelijkspel onlangs tegen Meerbeek”, maakt Brett Pauly de analyse. “Anders hadden we nu naast Rotselaar op kop gestaan. Nu zullen we moeten gaan winnen in Keiberg. Geen gemakkelijke verplaatsing, maar het vertrouwen in een goede afloop is zeker wel aanwezig.”

Derby’s tegen Keiberg zijn nochtans altijd wel felbevochten. De buren verkeren bovendien in degradatienood, dus de motivatie gaat daar wellicht nog wat groter zijn.

“We zijn gewaarschuwd”, klinkt het. “Keiberg heeft vijftien van zijn achttien punten op eigen veld gehaald, dus het heeft een sterke thuisreputatie. Wij van onze kant hebben al onze uitwedstrijden dit seizoen al gewonnen. De heenmatch is uiteindelijk op 4-0 geëindigd, maar dat biedt zeker geen garantie voor donderdag. Dat gaat een heel andere wedstrijd worden. Het moeilijke veld gaat niet echt in ons voordeel spelen, maar dat mag geen excuus zijn. We zullen extra scherp aan de aftrap moeten komen en we kunnen maar beter zien te vermijden dat we op achterstand komen.”

Nek-aan-nekrace

Voor FC A-O staat de leidersplaats donderdag op het spel. “Rotselaar blijft ook overtuigend winnen, dus het blijft een nek-aan-nekrace”, beseft Pauly. “We gaan duidelijk geen steken meer mogen laten vallen. Op de laatste speeldag van het seizoen staan we tegenover elkaar. Het zou natuurlijk een heel mooie affiche zijn, moest het daar ooit beslist worden, maar ik hoop toch dat het zover niet hoeft te komen.”

Transfer naar Betekom

Met zeventien doelpunten en achttien assists liet Brett Pauly zich in zijn eerste seizoen bij Averbode meteen opmerken. Hij versierde er zowaar een knappe transfer naar derde amateurklasser Betekom mee. “Ik heb mijn ambities nooit onder stoelen of banken gestoken”, zegt de 22-jarige aanvaller. “Ik heb een gesprek gehad met de nieuwe coach Mathias Vrebosch en ik had er meteen een goed gevoel bij. Het kunstgras en de snelheid waarmee er gevoetbald wordt, moet mijn spelstijl zeker wel liggen. Ik voel het vertrouwen in Betekom en ik ga me voor de volle honderd procent geven. Maar nu eerst nog de titel pakken met Averbode. Dat heb ik beloofd.” (lacht)