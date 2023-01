Bistro De Vijvers wordt brasserie: “Frans/Belgische keuken, die voor iedereen toegankelijk is op één van de mooiste locaties”

Scherpenheuvel-ZichemDe voormalige Bistro De Vijvers krijgt nieuwe uitbaters. Wim Michiels (47) en Ann Roosen (45) van Eetcafé Velo in Baal, deelgemeente van Tremelo, openen in april brasserie De Vijvers. “Iedereen is welkom. Van wandelaars tot fietsers, van een zakenlunch tot uitgebreid tafelen.”

Wim Michiels en Ann Roosen hebben momenteel al zeven jaar Eetcafé Velo op de Balenberg. Tot voor kort waren ze ook mede-eigenaar van brasserie Gusting, in Keerbergen. Dat laatste hebben ze ingewisseld voor de nieuwe brasserie. “Dit was echt onze droom”, vertelt het koppel.

In 2021 opende chef Thijs Vervloet naast zijn sterrenrestaurant Colette De Vijver, bistro De Vijvers. In oktober kwam het bericht dat de bistro (tijdelijk) zou sluiten. Chef Vervloet kreeg vorig jaar een tweede Michelinster voor Colette De Vijver en zou zich vooral hierop willen focussen. Hierdoor heropent de bistro - binnenkort brasserie - onder nieuwe eigenaars.

Back to the roots

“Het is een beetje back to the roots”, vertelt Wim, die hier duidelijk zijn hart heeft verloren. “Vroeger was hier het Vossenhol, een heel gekende zaak. Hier heb ik tien jaar gewerkt, samen met chef Kshanaka De Almeida, die nu ook opnieuw in de keuken zal staan. Mijn hart ligt hier in Averbode, want hier ken ik de zaak en de mensen.”

“Met deze zaak kunnen we ook opnieuw echt samenwerken. Nu stond ik vaak in de Gusting terwijl Wim in Le Vélo stond. Ik vind het beter dat je horeca als koppel samen doet”, vult Ann aan.

Bistro wordt brasserie

De nieuwe uitbaters kiezen voor een ander concept. “We mikken op een goede brasserie met Frans/Belgische keuken, die voor iedereen toegankelijk is op één van de mooiste locaties van België. Fietser, wandelaar, zakenmensen en uiteraard ook de mensen die uitgebreid willen tafelen. Toegankelijkheid is voor ons zeer belangrijk. Wist je dat dit het gekendste en meest bezochte fiets- en wandelnetwerk in België is?”

Volledig scherm Wim Michiels en Ann Roosen. © PGA

Twee jaar gelden werd de zaak volledig verbouwd. Het koppel is nu nog volop bezig met enkele praktische aanpassingen. “In de veranda wordt de indeling aangepast en ook de toog wordt onder handen genomen. Op deze manier is er voldoende werkruimte en kan de bediening efficiënt verlopen.”

Met het terras voor- en achteraan was er jaren geleden plaats voor 450 man. De nieuwe uitbaters kiezen ervoor om enkel het terras achteraan in gebruik te nemen. “Zo kan iedereen genieten van het prachtig uitzicht op de vijvers. Bovendien is het terras overdekt. Binnen zijn er 90 zitplaatsen en 120 buiten. Zo kunnen we iedereen een goede én vlotte service garanderen."

En niet onbelangrijk, de parking zal voortaan gratis zijn voor de klanten. “Met een bonnetje kunnen ze de parking gratis verlaten.” Brasserie de Vijvers opent in april.

Eetcafé Velo

En wat met Eetcafé Velo? Geen paniek, het eetcafé blijft ongewijzigd. “Dat blijft nog steeds ons kindje. We hebben hier een fantastisch team, in de toekomst gaan we ons verdelen tussen de twee zaken, want het is zeker niet de bedoeling dat te verwaarlozen.”

Met deze twee zaken is het mooi geweest voor het koppel. “Het gaat ons niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Als je mensen met een glimlach naar buiten ziet gaan, dat is het enige wat telt.”

Praktisch

De brasserie zal op maandag en dinsdag gesloten zijn. Van woensdag tot en met zondag is deze doorlopend open vanaf 11.30 uur. “Vanaf april is iedereen welkom.”

