Bestuurder verongelukt op afrit E314 na klap tegen auto’s en elektriciteitspaal

Leuven Ruim 200 honden en sympathi­san­ten trotseren stormweer op Dia del Galgo

Wie in de Leuvense binnenstad kwam kon wel een hond tegen komen. Een 200-tal honden, eigenaars en sympathisanten waren er op wandel. Eigenlijk was het geen weer om een hond door te jagen.... maar toch trotseerden ze de vele regen. Op vele plaatsen in Europa waren gelijkaardige acties. Op de Dia del Galgo tracht men aandacht te vragen om de Spaanse wantoestanden een halt te roepen en een eind te maken van het gebruik van deze honden voor de jacht. “Helaas bestaat het nog steeds. De komende dagen worden weer heel wat dieren gedumpt of opgeknoopt.”

6 februari