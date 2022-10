Bert Voordeckers - finalist The Voice - is klaar voor comeback met ‘Bettes’ Soul Experience’

Scherpenheuvel-ZichemBert Voordeckers (56) staat weer op het podium. Je kent hem wellicht als ‘de grote knuffelbeer’ uit de eerste editie van The Voice van Vlaanderen. Hij verdween even van de radar, maar nu is hij meer dan ooit klaar om Vlaanderen - en misschien zelfs daarbuiten - te veroveren. Hij maakt zijn comeback met ‘Bettes’ Soul Experience’ op zaterdag 15 oktober op 15+1 jaar den egger.

“Ik zing al sinds mijn 16 jaar. Het begon ooit met een groep kameraden met alternatieve rockmuziek, die groep zou nu veertig jaar zijn”, lacht hij. Tijdens de editie van 2011-2012 van The Voice van Vlaanderen liet Bert zich overtuigen om deel te nemen. De blind auditions waren voor hem een fluitje van een cent. Hij schopte het moeiteloos tot in de finale en werd uiteindelijk derde. “Ze noemden me de Pavarotti van Vlaanderen”, vertelt hij trots. Ondertussen is hij letterlijk en figuurlijk zijn wilde haren kwijt. Hij verloof 80 kilo, maar zijn stem is beter dan ooit. “Mijn geheim? Ouderdom is de grootste factor. Ik verschiet nog elk jaar.”

Na zijn optreden in The Voice deed hij tal van optredens doorheen Vlaanderen, maar dan verdween hij even van de radar. Maar goed nieuws voor de fans, want Bert is terug, en beter dan ooit. “Ik neem de draad weer op en wil mezelf opnieuw in de spotlights zetten.”

Volledig scherm Bert Voordeckers tijdens The Voice. © vtm

Comeback

Bert broedt al langer op zijn debuut. “Vlak voor de lockdown deed ik al twee Soul Experience-shows, als test case.” Maar toen kwam - en dat verhaal kennen we ondertussen allemaal - de lockdown. De artiest bleef immers niet bij de pakken zitten, want zaterdag staat hij voor het eerst - opnieuw - in den egger met ‘Bettes’ Soul Experience’.

The Temple of Soul

Voor deze speciale gelegenheid wordt den egger omgetoverd tot The Temple of Soul. “Met covers gaande van The Temptations, Otis Redding, James Brown en vele anderen.” Bert ‘Bettes’ Voordeckers en zijn twaalfkoppige band nemen je mee naar Chicago van de sixties & seventies.

Ja, je leest het goed: het podium zal gevuld zijn met maar liefst twaalf bandleden. “Ik heb hele straffe mannen aan de toetsen en échte blazers op het podium is een meerwaarde. Samen met de drum, percussie, bas, gitaristen en mijn twee blonde side(ch )(k)icks zijn het stuk voor stuk rasechte topmusici. Ik wil het gevoel hebben dat er een echte soulband achter mij staat.” En dat heeft hij.

Alsof dat nog niet genoeg is wordt ook de foyer omgetoverd tot Chicago nightlife met streetfood, aangepaste drankjes en feest tot in de late uurtjes.

15+1 jaar den egger

“We moeten ongetwijfeld niet meer uitleggen waarom het vorig seizoen een verjaardag in mineur werd, maar dat betekent niet dat we het vijftiende levensjaar van den egger onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus vieren we samen met onze trouwe bezoekers én lokale artiesten, 15+1 jaar den egger”, aldus den egger.

