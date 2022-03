Bedevaartsoord Scherpenheuvel geeft onderdak aan 60 Oekraïense vluchtelingen

“Dankzij de vlotte samenwerking tussen het lokale bestuur, de parochie, de voedselbank Sint- Vincentius Scherpenheuvel Zichem en De Vlaspit installeerden we op zeer korte tijd een crisisopvang”, vertelt burgemeester Manu Claes. “Vrijdagnamiddag kregen we een telefoontje, waarna het razendsnel ging. De parochie zorgt voor de opvang in het Huis van Maria, de voedselbank Sint-Vincentius zorgt voor voeding en De Vlaspit verzorgt de warme maaltijden. Voeding, kleding, verzorging en dergelijke zijn er dankzij de gecombineerde inzet van professionelen en vrijwilligers. Ook het OCMW springt bij en enkele medewerkers zorgen voor de begeleiding en coördinatie. We zijn terecht fier dat we op zo'n korte tijd voor een goede opvang kunnen zorgen.”

Steun van overheid of niet

Zal de stad nu ook 60.000 euro ontvangen? Pas raakte bekend dat steden en gemeenten die onderdak geven 1.000 euro subsidie krijgen per persoon. Personen of organisaties die vluchtelingen opvangen en onderdak geven, krijgen dit niet. In dit geval is het een heuse samenwerking tussen verschillende organisaties en is de opvang in het Huis van Maria, dat tot de parochie behoort. “Ach, dat is van ondergeschikt belang. Ja, het zou inderdaad welkom zijn. Maar mochten we die subsidie niet ontvangen, blijven we terecht fier dat we iets kunnen betekenen voor deze mensen. Dat is wat belangrijk is”, concludeert de burgemeester.