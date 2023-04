Bedevaartseizoen van Scherpenheuvel is officieel geopend.

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: stad Diest start studies voor de herinrich­ting van Schoonaer­de

Vorig jaar deden we met Het Laatste Nieuws een VeloVeilig Vlaanderen-onderzoek. Daarbij werd een bepaald punt x keer bestempeld als gevaarlijk. Nu bekijken we de stand van zaken. Is er iets veranderd of niet? Voor Diest nemen we Schoonaerde onder de loep. Wij gingen eens horen bij het stadsbestuur.