Aziatische hoornaar gespot in Scherpenheuvel-Zichem

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die uit Azië komt en hier niet thuishoort. Het beest is een hevige jager, en daar ligt het probleem, want hij jaagt vooral op bijenkasten. “Ze plukken de bijen uit de lucht op mijn bijenstand te keiberg. Dus allemaal beetje uitkijken in die regio. Kijk vooral je tuinhuizen of schuren na. Momenteel zijn het nog laaghangende nesten. Ik probeer deze week nog lokpotten te plaatsen en een zoekactie op poten te zetten”, vertelt Nicky Torbeyns, regionaal aanspreekpunt regio Scherpenheuvel-Diest van Vespa-Watchers, een groep vrijwilligers die zoekacties organiseert.