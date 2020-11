Als baby dachten ze dat hij het niet zou halen, maar nu blaast Jef 100 kaarsjes uit

Diest Schepen Pascale Vanaudenho­ven herstelt van borstkan­ker: “Het dringt nu pas echt tot me door”

4 november Schepen van onderwijs Pascale Vanaudenhoven (54) is al een tijdje niet actief in het Diestse stadsbestuur. In september werd bij haar borstkanker vastgesteld en daardoor verdween ze voor even van het politieke toneel. Wij hadden met haar een openhartig gesprek over de ziekte, de impact ervan op haar leven en hoe het nu verder moet. “Het moeilijkste moment was het nieuws vertellen aan mijn 92 jarige mama.”