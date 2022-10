Allessia Claes bezoekt sociaal tewerkstellingsproject De Vlaspit in Scherpenheuvel-Zichem: “Kwalitatief werk dat barst van de creativiteit en flexibiliteit”

Voka zorgt elk jaar voor een zomerstage waarbij een politicus een dag meedraait op de werkvloer van een bedrijf. Op die manier wordt de band tussen de politieke wereld en ondernemingen versterkt. Allessia Claes ging eerder ook al op zomerstage bij Matexi en DHL op Brussels Airport. In het Vlaams Parlement is zij geboeid door de Vlaamse sociale economie zoals de maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte werkplaatsen), de lokale diensteneconomie en doelgroepwerknemers. Een bezoek aan het sociaal tewerkstellingsproject De Vlaspit in Scherpenheuvel stond dan ook op het verlanglijstje.

“Zij geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om zich professioneel te ontplooien met begeleiding. De mogelijkheid om een dag stage te lopen in De Vlaspit is iets bijzonders”, vertelt Allessia Claes. “Enerzijds het is een uitstekend moment om de werking te leren kennen, alsook de werknemers. Het is duidelijk dat zij hoog kwalitatief werk leveren dat barst van de creativiteit en flexibiliteit. Anderzijds zie ik welke sociale impact zij hebben in mijn eigen stad Scherpenheuvel-Zichem en daarbuiten.”

Sociale economie en tewerkstelling

“Het dienstenchequebedrijf zorgt er dan weer voor dat de huishoudelijk taken van heel wat gezinnen in Scherpenheuvel-Zichem en de omliggende gemeenten verlicht worden.”, zegt Claes. Claes stak ook zelf de handen uit de mouwen in het kaarsenatelier en bij het uitsorteren van de kurken voordat ze de maalmachine ingingen. “Ik had nooit gedacht dat échte kurken moeilijk te onder onderscheiden waren van een plastieken kurken. En tot mijn verbazing is kaarsen maken helemaal niet zo simpel. Het was alvast een leerrijke en boeiende dag. Sociale economie en tewerkstelling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt draait in het Hageland op volle toeren. Ik heb veel respect voor deze gemotiveerde doelgroepwerknemers die uitblinken in hun werk. Deze tak in onze economie verdient meer aandacht en meer respect.”