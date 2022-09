750 leerlingen en leerkrachten wandelen 30 september voor vrede naar Scherpenheuvel: “Oorlog raakt ons allemaal”

“Het idee is ontstaan vanuit de vormsel catechese”, vertelt coördinator Wouter Goolaerts. “Zij merkte vorige jaar - tijdens het vormseljaar - dat kinderen en jongeren toch wel bezig zijn met de oorlog. Hier wilde we iets positief rond doen, zo kwamen we op het idee van een vredeswake. We hebben alle scholen uit de buurt afgeschreven en waren positief verrast door de massaal positieve reacties.

Het idee is gestart in katholiek, christelijke hoek, maar loopt nu over de grenzen van religie en levensbeschouwing heen. “We kregen ook de vraag vanuit het stedelijk onderwijs om te kunnen deelnemen. Vrede is een thema voor iedereen, vanuit elke levensbeschouwing en religie, daarom hebben we er een gemeenschappelijk vredesmoment van gemaakt. In het vredesmoment vrijdag zal ruimte zijn voor zowel Christelijk geïnspireerde teksten, maar ook voor de islam en de vrijzinnige hoek. Iedere levensbeschouwing heeft zijn bijdrage geleverd, en dat maakt het eens zo uniek.”

Positief signaal

Een positief signaal geven, dat is de reden waarom de vrije en stedelijke basisscholen van Scherpenheuvel-Zichem de handen in elkaar slaan. “Oorlog raakt ons allemaal. Kinderen voelen zich vaak machteloos en bang. Met de oorlog in Oekraïne, maar nog meer door de aanwezigheid van kinderen die gevlucht zijn, op school zelf, lijkt vrede geen evidentie meer. Toch blijven we geloven dat vrede mogelijk is. Om niet louter bij de angst en vrees stil te staan. Daarom willen we het signaal geven: wij bidden en denken eraan. Maar ook de boodschap: als ieder van ons, jong en oud, zijn best doet, hoeft vrede geen droom te zijn en kunnen we dat waarmaken.

Volledig scherm Basiliek in Scherpenheuvel. © PGA

Voorbereiding

Als voorbereiding op de wandeling voor de vrede zijn de scholen al volop bezig in de lessen omtrent het onderwerp. “De kinderen zijn hun vredessymbool of vlaggetje individueel aan het maken, maar er wordt ook gevraagd om per school rond een grote vlag te werken. Zo wordt het een gezamenlijke optocht met honderden vlaggen en wimpels richting de Mariahal.”

Wie wil kan nog steeds aansluiten bij de wandeling of het vredesmoment. De scholen zijn dankbaar dat de stad en politie Scherpenheuvel-Zichem, de kerkgemeenschap van Scherpenheuvel, IJD Vlaams-Brabant en alle vrijwilligers hen ondersteunen bij deze oproep.

Tijdschema

09.30 uur Vertrek wandeltocht vanuit de eigen basisschool; vertrekuur afhankelijk van locatie

11.30 uur Aankomst aan Basiliek, mogelijkheid tot picknick

12.30 uur Gezamenlijke optocht met honderden vlaggen en wimpels (van basiliek naar Mariahal, langs Isabellaplein)

13.00 uur Vredesmoment in Mariahal

Deelnemende scholen

Den Hulst en ’t Steltje Testelt, Ons Wereldje Okselaar, Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel, Sint-Jozefschool Messelbroek, Sint-Jozefschool Schoonderbuken, ’t Belhameltje Keiberg en ’t Stokpaardje Zichem

