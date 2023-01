6.200 thuiswonende 65-plussers krijgen gratis gele doos

In de gele doos bewaar je belangrijke medische gegevens over jezelf en gegevens over je contactpersonen. Je krijgt bij je gele doos documenten die je hiervoor kan gebruiken. Je bewaart de doos in je koelkast. Dit is een makkelijke vindplaats voor de hulpdiensten bij een noodgeval en ook voor zorgverstrekkers en andere hulpverleners die zorg en hulp verlenen aan huis.

Waar de gele doos afhalen?

Er zijn genoeg gele dozen beschikbaar. Er is dus ruim de tijd om in de loop van 2023 de gele doos in huis te halen. Door het afhaalmoment iets later in te plannen, kan de apotheker je op de best mogelijke manier helpen. Je kan de gele doos ook bekomen bij het onthaal van het sociaal huis in Zichem en het onthaal van het stadhuis in Scherpenheuvel. In dit geval moet je zelf nog je medicatieschema toevoegen aan je gele doos.