52-jarige zwaargewond bij vechtpartij : twee verdachten opgepakt

Wat er zich in de nacht van donderdag op vrijdag precies afspeelde is nog niet geweten. Vrijdag waren de speurders nog volop bezig met sporenonderzoek. In één van de appartementen was de nacht voordien een ruzie uitgebroken waarbij één slachtoffer gewond raakte. Vrijdag in de loop van de ochtend forceerden politie een toegangsdeur van een appartement en haalden twee verdachten, een man van 32 uit Aarschot en een man van 29 uit Scherpenheuvel naar buiten. De twee werden volgens getuigen alvast in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. Waarom de ruzie ontstond en wat het motief was, is niet geweten, de politie onderzoekt de zaak verder.