4 carnavalstoeten en 5 kindercarnavalstoeten in Scherpenheuvel-Zichem

DIEST Halfblinde 87-jarige reed met 110 km/u in bebouwde kom fietsster (88) dood: “Mevrouw is tegen mijn auto gelopen”

Ze had geen schijn van kans en is even later ook overleden aan haar verwondingen. R.S. (88) werd twee jaar geleden van het zebrapad gemaaid op de Omer Vanaudenhovenlaan in Diest door de slechtziende Armand C. (toen 87). De man reed met 110 kilometer per uur in de bebouwde kom en zag de fietsster niet oversteken. De man riskeert nu een celstraf en een levenslang rijverbod.