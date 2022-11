25 kerstconcert voor koninklijke Harmonie Sint-Cecilia ‘De Heren van Zichem’ op 17 december.

Diest Stad voorziet extra kiss-and-ridezones aan stationsom­ge­ving

De werken aan de stationsomgeving maken het niet vanzelfsprekend om passagiers op te halen of af te zetten. Daarom voorziet de stad enkele extra kiss-and-ridezones. Die in de Antwerpsestraat bevindt zich nu langs beide kanten van de weg, ter hoogte van school De Prins. Er is een kiss-and-ridestrook aan de Fort Leopoldlaan (achterkant station, richting Molenstede). Een tweede, richting Schaffen, is op komst. Pendelaars afzetten of ophalen kan ook nog steeds op de stationsparking, bereikbaar via de omleiding. Er zijn daar geen plaatsen voorbehouden: wacht in je auto om je passagier af te zetten of op te halen. Opgelet: het busstation is enkel toegankelijk voor lijnbussen. Het is niet de bedoeling om dit te gebruiken als afzet- of ophaalplaats.

18 november