10de editie familiefestival Lolands

Scherpenheuvel-Zichem Van bankier in het Hageland tot hoteluitba­ter in Tirol: “Het was nu of nooit”

Patricia Van Thuyne en Karel Van Gelder begonnen vorige zomer aan een nieuw avontuur. Ze stopten met hun job, verkochten hun huis in Averbode en openden een hotel in Tirol: zowel tijdens de winter én als in de zomer de moeite, volgens het koppel. “Misschien hadden we het vijftien jaar eerder moeten doen.”

5 augustus