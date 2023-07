IN BEELD. Fanfare, steltlo­pers en dj-booth leiden festival­gan­gers in parade van camping naar festival

Een stevig feestje barstte vrijdagmiddag los in DreamVille van Tomorrowland in Boom en Rumst. Een dj-bar op een praalwagen middenin de camping liet de festivalgangers uit de bol gaan. En het dak ging helemaal eraf toen een orkest plots verscheen en feestnummers op het publiek losliet. In het spoor van de fanfare, steltlopers en mobiele dj-booth trok de opgehitste menigte in parade naar het festival.