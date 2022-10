Zwaargewond slachtoffer van vechtpartij op jaarmarkt Schelle is spoorloos

UpdateTijdens de jaarmarkt van Schelle twee weken geleden kwam het tot enkele vechtpartijen waarbij een vrouw en een man gewond raakten. Sinds enkele dagen is heel Schelle ervan overtuigd dat één van de slachtoffers maandag aan de verwondingen zou overleden zijn. “Wij hebben geen weet van een dodelijk slachtoffer. Eén slachtoffer is wel spoorloos”, zegt woordvoerder Joris Van Camp van politie Rupel.

Tot vanmiddag had de PZ Rupel maar weet van twee incidenten tijdens het kermisweekend in Schelle van 15 en 16 oktober. Na de publicatie van een artikel op HLN.BE blijkt dat er nog een derde incident is geweest. De slotsom blijft dat er ‘vermoedelijk’ geen dodelijk slachtoffer is.

Nochtans is dat het gerucht dat al dagenlang de Rupelgemeente in de ban houdt. Op sociale media staat te lezen dat een inwoner uit Schelle van een jaar of veertig bij een knokpartij aan het jeneverkraam een schedelbreuk had opgelopen bij een aanval met een barkruk. Er zijn wel enkele variaties op het verhaal naargelang wie het vertelt: de klap was niet met een barkruk maar met een schop. Geen schedelbreuk maar een hersenbloeding. Niet het jeneverkraam maar de cavabar. Over de afloop van het incident is iedereen het wel eens: “Het slachtoffer is deze week maandag in het ziekenhuis overleden.”

“Ik begrijp niet dat zoiets niet in de krant verschijnt”, reageerde een bezoeker van de krantenwinkel in Schelle vrijdagmorgen. Wij ook niet en dus belden we politiewoordvoerder Joris Van Camp van politiezone Rupel.

Jeneverkraam

Bij pz Rupel hadden ze tot vanmiddag weet van twee incidenten. Na de publicatie op HLN.BE meldde de wijkagent uit Schelle nog een derde incident. Zaterdagnacht was er inderdaad een ziekenwagen uitgerukt voor een ernstig gewonde man die met een hoofdletsel op de grond lag, ter hoogte van het jeneverkraam op de Fabiolalaan.

Woordvoerder Joris Van Camp van de politie: “Dat slachtoffer is overgebracht naar het UZA. Politiemensen hebben de dag nadien het UZA gecontacteerd om te polsen naar de toestand van de man en om hem te ondervragen. Het ziekenhuis deelde ons mee dat het slachtoffer op eigen houtje was vertrokken. Wij hebben een naam van de man, maar hij heeft geen gekend adres in België. Dus voorlopig zijn wij het spoor naar deze man bijster."

Over de twee andere incidenten op de jaarmarkt kon de politiezone Rupel wél uitsluitsel geven. Daarbij zijn zeker geen doden gevallen. Een vrouw had bij een vechtpartij op de jaarmarkt zondag verwondingen in het gezicht opgelopen en was naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man was door een minderjarige met een hamer aangevallen. Omstaanders hadden de minderjarige net op tijd kunnen tegenhouden. De man heeft wel een klacht ingediend tegen de minderjarige.

Joris Van Camp: “Volgens ons is er dus helemaal geen dode gevallen. De vrouw met verwondingen in het gezicht is nooit in levensgevaar geweest. Bij de bedreigde man is het nooit tot slagen gekomen. De minderjarige is naderhand wel door de politie aan de tand gevoeld.”

