Yarle (17) en Bram (16) fietsen 2.380 euro bij elkaar voor goed doel

Maarten Westra Hoekzema zakt af naar Aartselaar: “Wanneer is een leven echt gelukt?”

Op donderdag 9 maart kan je in CC 't Aambeeld in Aartselaar komen kijken en luisteren naar de nieuwe voorstelling van Maarten Westra Hoekzema (43). In ‘Toen eindelijk alles lukte’ stelt hij zichzelf de vraag: ‘wanneer is een leven echt gelukt?’