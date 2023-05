WEER. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Schelle

DE OUDSTE BELGEN. Ook op zijn 101 zit Albert niet graag stil: “Ik ga elke zondag naar de mis... Tenzij ik het vergeet”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week gaan we naar Niel, waar niemand méér jaren op de teller heeft dan Albert Deleersnijder (101). Een gesprek over asperges, zijderupsen en die ene eerste minister die ooit nog bij hem in de klas heeft gezeten.