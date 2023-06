WEER. Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Schelle

Bert Michielsen (41) is nieuwe commandant van Brandweer­zo­ne Rivieren­land: “Mijn schoonmoe­der spoorde me aan om te sollicite­ren bij de brandweer”

De brandweerzone Rivierenland heeft een nieuwe zonecommandant. Heistenaar Bert Michielsen vervangt in augustus huidig commandant Philippe Maudens. “Dit is een unieke kans in mijn carrière en ik zie het helemaal zitten. Al zal ik het operationele gedeelte van mijn job ik wel missen”, luidt het bij kersvers kolonel Michielsen.