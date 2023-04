WEER. Lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer in Schelle vanochtend

Mo­de-icoon Diane von Fürsten­berg keert terug naar Red Star Line Museum: “Rond havenste­den hangt altijd iets magisch, ook in Antwerpen”

Hoog bezoek zondag voor het Red Star Line Museum: Diane von Fürstenberg (76), meter van het museum en uitvindster van de iconische wikkeljurk. Perfecte gastheer: oud-CD&V-schepen Philip Heylen, ‘vader’ van het museum dat in september tien jaar bestaat. “Dit is voor mij een zéér emotionele plek. Dit museum is met zoveel smaak en respect ingericht”, vindt de modeontwerpster.