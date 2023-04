WEER. In Schelle kans op bewolking vanochtend

Alles wat je als toeschou­wer moet weten over de 10 Miles: van de beste plek om te supporte­ren tot hoe je best pendelt tussen beide oevers

Met een recordaantal lopers - 37.500 in totaal - wordt het zondag weer een overrompeling van sportievelingen en supporters tijdens de Baloise Antwerp 10 Miles in de Antwerpse binnenstad. De 37e editie van het loopevenement palmt de stad zondag volledig in. Hier lees je wat je moet weten als je Antwerpen wilt intrekken om te supporteren.