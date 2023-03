Vooruit wil Schelse markt nieuw leven inblazen: “Beleid schiet tekort”

Van massareü­nie tot volksdan­sen: Chiro Aurora beleeft geslaagd jubileum­week­end

Chiro Aurora in Reet (Rumst) mocht in 2021 zeventig kaarsjes uitblazen, maar door corona heeft de meisjesjeugdbeweging die mijlpaal niet meteen kunnen vieren. Afgelopen zaterdag en zondag haalde de alsmaar groeiende vereniging haar schade wel ruimschoots in met een feestweekend in parochiecentrum De Koekoek in Aartselaar.