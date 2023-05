Voor lopers die niet van ophouden weten: beruchte Antwerp Backyard Ultra krijgt derde editie

REPORTAGE. In deze buurtwin­kel op het Zuid nemen mensen met een beperking de leiding: “De meiskes, die moet je goed soigneren”

Er rommelt wat in de zorg. Het tijdperk van mensen met een beperking ergens wegmoffelen, is voorbij. Hoog tijd voor een koffie in de nieuwe buurtwinkel Luckie op het Antwerpse Zuid waar uitsluitend ‘verborgen talenten’ achter de bar staan en de omzet rechtstreeks terugvloeit naar de zorgsector. En dat is een primeur in ons land, uitgekiend door economenkoppel Ann Maes en Herman Toch met vzw Mobilant: “Hoe graag we die mannen ook zouden betalen, het kan niet zonder dat ze hun uitkering verliezen. Meer nog: zij moeten betalen om te mogen werken.”