Van pompstation tot ontharding: ‘waterdorp’ Schelle voert al decennialang naarstige strijd tegen wateroverlast

SchelleOndanks de stevige regenval van maandagavond zijn er in ‘waterdorp’ Schelle geen of amper problemen opgedoken. “Dit bewijst dat onze realisaties van de voorbije jaren de gekende knelpunten perfect opvangen”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). Maar het werk is nog lang niet af. Ook de komende jaren staan nog ingrepen gepland om wateroverlast te verhinderen.

Na een reeks van zonnige dagen barstte maandagavond een stevig onweer los boven de Rupelstreek. Ook in Schelle viel de regen met bakken uit de lucht. Maar afgezien van een drietal verstopte rioolkolken waren er geen problemen te merken. Opvallend, want Schelle draagt met de nabijheid van onder meer de Schelde, de Rupel en de Vliet al jarenlang de stempel van ‘waterdorp’ met zich mee. Er waren tijden dat de gemeente haast elk jaar met wateroverlast te kampen had. Maar die lijken dus voorgoed voorbij.

“Onze inspanningen van de voorbije decennia blijven renderen”, moet ook burgemeester Rob Mennes (CD&V) vaststellen. “De eerste belangrijke ingreep was de bouw van het pompstation aan de Benedenvliet. Dit houdt vooral het centrum van de gemeente droog. Het pompstation aan de Rupel behoedt dan weer de omgeving rond de Wullebeek voor wateroverlast. Een derde fundamentele ingreep was de aanleg van het grachtenstelsel in het kader van de heraanleg van de Steenwinkelstraat en Tuinlei. Hierdoor moet het regenwater van ongeveer één derde van ons grondgebied niet meer door het centrum komen, maar wordt het rechtstreeks afgevoerd naar de Bovenvliet.”

Ontharding

Maar het werk is nog lang niet klaar, beseft de burgemeester. De volgende grote stap is de herstructurering van de Fabiolalaan en de aanliggende straten. “Een doorgedreven ontharding moet hier het regenwater opvangen van een omgeving van zo’n 9 hectare groot. We hopen over een jaartje met deze cruciale werken te kunnen starten en op die manier een nieuwe fundamentele stap te zetten in onze strijd tegen wateroverlast.”

“Er zijn ook een aantal specifieke onthardingsprojecten in voorbereiding”, vervolgt Mennes. “Zo zal er minstens 2.000 vierkante meter onthard worden in de Wullebeekstraat, plannen we een vergroening in de Poortstraat en staat er een onthardingsingreep op de agenda voor de Clement Bolsenswijk. Ook werken we aan een subsidiereglement voor de ontharding van voortuinen en onderzoeken we hoe de water- en buffercapaciteit langs de Maeyebeek nog extra verruimd kan worden. Waterbeveiliging blijft dus een continu en prioritair aandachtspunt.”

