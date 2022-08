Taverne aan sporthal Scherpenstein blijft voorlopig nog even dicht

Sinds de uitbater een faillissement is aangegaan, is de taverne aan sporthal Scherpenstein gesloten. De timing kon niet slechter: uitgerekend in de zomerperiode konden bezoekers van de sporthal en het park niet van de accommodatie gebruikmaken om er iets te drinken of te eten. Het is nu wachten tot er een nieuwe concessie kan worden uitgeschreven. Volgens burgemeester Rob Mennes (CD&V) zit dat er mogelijk volgende maand nog aan te komen.