Steunfonds voor kankerpatiëntje Lano (4) haalt op vier dagen tijd 15.000 euro binnen: “We hebben hier echt geen woorden voor”

1 december 2021 werd voor het gezin van Natascha Van de Velde (26) een hele donkere dag. Ze kreeg te horen dat haar zoontje Lano een kwaadaardige tumor had op zijn ruggenmerg. “Het was alsof het leven plotseling stilviel”, blikt ze terug. “Lano begon eind november plotseling te klagen over rugpijn. Ik dacht eerst dat hij tijdens het ravotten slecht was neergekomen en dat de pijn vanzelf wel over zou gaan. Maar dat gebeurde dus niet, integendeel. Op een bepaald moment was de pijn zo hevig dat we naar de huisarts zijn gegaan. Twee uur later kon Lano niet eens meer stappen.”