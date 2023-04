Sint-Lutgardisschool wuift duivel-doet-al Maurice (77) uit: “We hebben hier hard gewerkt, maar ook veel plezier gemaakt”

Niel overweegt plaatsing van zwerfvuil­kas­ten: “Inwoners zoveel mogelijk aanmoedi­gen om vuil op te ruimen”

Het gemeentebestuur gaat onderzoeken of er in Niel zwerfvuilkasten kunnen worden geplaatst. In die kasten zitten prikkels, handschoenen en vuilniszakken waarmee inwoners zelf zwerfvuil kunnen opruimen.