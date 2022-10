Schelse Lani (22) schittert in The Voice: “Hopelijk gaan er hierna meer deuren open”

SchelleKomt de volgende winnares van The Voice uit Schelle? Als het van Lani Lauwers (22) afhangt wel. De zangeres maakt op vrijdag 7 oktober haar opwachting in het VTM-programma, maar legt de lat meteen hoog. “Ik hoop om de liveshows te halen. De spanning van live te kunnen optreden, is met niets te vergelijken.”

The Voice is vrijdag aan zijn derde ‘Blind Audition’ toe en de 22-jarige Lani Lauwers is een van de artiesten die zich daar komt bewijzen. Met haar versie van ‘I See Fire’ van Ed Sheeran hoopt ze juryleden Jan Paternoster, Mathieu Terryn, Koen Wauters en Natalia zo ver te krijgen dat minstens een van hen zijn stoel voor haar omdraait. Al is er ook dan nog altijd Laura Tesoro die de afgevallen kandidaten een vangnet biedt.

“Ik heb al wel wat podiumervaring”, zegt Lani. “Dus toen ik me inschreef voor The Voice, dacht ik dat ik redelijk stressloos naar de ‘Blind Audition’ kon toeleven. Maar zodra ik het podium opstapte, werd ik opeens overvallen door de zenuwen. Alsof ik besefte dat het nu moest gebeuren. Audities zijn altijd al heel spannend, maar als de mensen voor wie je auditie doet, jou niet eens kunnen zien… Ja, dat voelt heel raar.” (lacht)

Sportpaleis

Lani is al van kleins af aan begeesterd door de wereld van muziek en musical. Ze mocht backing vocals inzingen voor Samson en Gert en K3, kreeg een vaste plek in het Studio 100-koor en stond onder meer op het podium in het Sportpaleis, de Elisabethzaal en Rotterdam Ahoy. Nadien speelde ze mee in tal van succesvolle musicals. Maar vandaag richt ze zich volledig op een solocarrière in de popmuziek.

“Ik voelde op een gegeven moment de noodzaak om mijn eigen verhaal te vertellen”, legt ze uit. “Vorig jaar ben ik dan begonnen met het releasen van mijn eigen muziek. Onder de artiestennaam Llani heb ik intussen drie singles uitgebracht. Eerst twee in het Engels, ‘Game’ en ‘Obey’, en een derde in het Nederlands, ‘Ver van de waarheid’. Die singles werden wel opgepikt door een aantal regionale radiozenders, maar ik hoop dat The Voice nog wat meer deuren kan openen.”

Moedertaal

‘Ver van de waarheid’ is een krachtig punkpopnummer in de stijl van Yungblud, Avril Lavigne en Paramore. Het is een genre waar Lani zich helemaal thuis in voelt. “Dat is het soort muziek waar ik zelf ook naar luister. En zingen in het Nederlands bevalt me ook prima. Ik heb al vele reacties gekregen van mensen die me aanraden om bij het Nederlands te blijven. Mijn volgende single zal dus ook weer in de moedertaal zijn.”

Maar eerst wacht haar nog het avontuur van The Voice, waarin ze hoopt om het sowieso langer dan één ronde uit te zingen. “Mijn doel is de liveshows halen”, blikt Lani al vooruit. “Dat is wat ik het liefste doe. De gezonde spanning van live te kunnen optreden, is met niets te vergelijken. Toen ik twaalf jaar was, mocht ik tijdens de K3-shows in het Sportpaleis de kleine versie van Karen spelen. Een hele lieve kapster zei me toen: ‘Hier ga jij zelf ook ooit staan.’ Dat ga ik nooit vergeten.”

The Voice is te zien vrijdag om 20.35 uur en op zondag om 19.55 uur bij VTM.

