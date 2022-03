Schelse fotograaf stelt fotostudio open voor Oekraïense vluchtelingen: “Ik kan mijn portretten ook elders maken”

In februari dit jaar heeft cameraman en fotograaf Joeri De Jongh zijn nieuwe fotostudio geopend op de zolder van zijn woning aan de Laarhofstraat. Maar de studio is nog niet eens helemaal ingericht, of de Schellenaar wil ze al tijdelijk een andere functie geven.

Geel-blauw

In afwachting wil De Jongh ook zijn fotografie aanwenden om de Oekraïners te steunen. Hij schenkt de volledige opbrengst van iedereen die zich de komende weken laat portretten met de kleuren van de Oekraïense vlag, geel en blauw, aan het consortium 1212. “De kleuren mogen verschijnen in je kleding, je make-up of in voorwerpen. Zo kan je poseren in een blauwe trui met een geel badeendje of een gele jas met een blauwe broek. Of iemand met blauw haar kan zich aanbieden in een gele T-shirt. Er zijn talrijke mogelijkheden”, legt de fotograaf uit.