Schelle zoekt (opnieuw) uitbater voor taverne Scherpenstein

“Wij stoken in een museum”: Elixir d'Anvers bestaat 160 jaar en lanceert limited edition van het Antwerpse goud

Er beweegt wat in de 19de eeuwse stokerij van Elixir d’Anvers op de Haantjeslei in Antwerpen. Het Antwerpse goud viert dit jaar zijn 160ste verjaardag, en dat wordt op drie manieren gevierd: met een feestje in de stokerij, maar vooral met de aanstelling van een nieuwe meester-stoker en een limited edition van de Antwerpse drank. “Subtieler van smaak, en er zijn maar een paar vaten van gemaakt”, vertellen vader en zoon Ivan (68) en Carl-Ivan (32) Nolet.