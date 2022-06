Schelle Sport zoekt vrijwilligers voor ticketcontrole

Boom Bakkerij Apers houdt het na vier generaties voor bekeken: “Eindelijk wat meer tijd vrij voor onze kleinkinde­ren”

Keihard hebben ze gewerkt, Guy Apers (56) en zijn echtgenote Carine Mertens (56), 31 jaar lang. Maar nu is het genoeg geweest, vinden ze, en dus valt eind deze week het doek over de bekende bakkerij Apers in de Bosstraat. “We ruilen de bakkersbloem graag in voor wat extra vrije tijd,” glimlacht het koppel. Een opvolger om de bijna 100 jaar oude familiezaak verder te zetten, is er niet.

14:59