Schelle Sport zoekt vrijwilligers voor Sportcafé

Niel Actiegroep misnoegd over dreigende bomenkap in Wirixdreef: “Onze suggesties worden in de wind geslagen”

Het openbaar onderzoek voor de aanleg van een pijplijn en gracht in de omgeving van de Wirixdreef is van start gegaan. Maar bij Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek zijn ze verbaasd dat daarbij 47 bomen moeten worden gekapt. “We hadden een alternatief plan uitgewerkt waar totaal geen rekening mee is gehouden”, klinkt het.

5 september