Schelle schakelt handhavers in tegen zwerfvuil: “Boetes tot 350 euro”

“Zij kunnen overtredingen vaststellen als ze iemand betrappen op het weggooien van bijvoorbeeld een peuk, een blikje of een kassaticket op straat”, legt burgemeester Rob Mennes (CD&V) uit. “Deze vaststellingen kunnen omgezet worden in flinke boetes. Wie betrapt wordt door een zwerfvuilhandhaver, riskeert een boete tot 350 euro.”

De zwerfvuilhandhavers geven geen waarschuwing en voeren hun controles niet uit in uniform. Op die manier wordt de pakkans vergroot. “Werp dus je peuk, blikje of zakje hondenpoep in de vuilbak of neem het mee en laat je omgeving proper achter”, zegt de burgemeester. “Zwerfvuil is een van de grootste ergernissen van onze inwoners. Het kost niet alleen handenvol geld om op te ruimen, ook de milieu-impact is enorm.”