Schelle plant bomen aan nieuw voedselbos

SchelleSchelle houdt op zaterdag 3 december weer een plantdag. Iedereen kan mee bomen komen planten in het voedselbos achter volkstuin Aerborg in de Tuinlei.

Het nieuwe voedselbos aan de Tuinlei in Schelle krijgt stilaan vorm. Eerder dit jaar gingen er al 1.500 struikplantjes in de grond. Nu zaterdag krijgen er ook heel wat streekeigen bomen een vaste plaats. Dat gebeurt in samenwerking met de vrijwilligers van de Voedsel+Dorp-werkgroep, Natuurpunt, Velt Zuid-Antwerpen en natuurlijk ook de gemeente Schelle en de provincie Antwerpen.

Iedereen is welkom om mee de handen uit de mouwen komen steken. Je kan zowel in de voormiddag tussen 9 en 12 uur als in de namiddag tussen 13 en 16 uur komen helpen. Groene vingers zijn niet noodzakelijk, want je krijgt een vakkundig woordje uitleg. Breng wel zeker handschoenen, laarzen en een spade mee.

Wie erbij wil zijn, moet zich vooraf inschrijven via milieu@schelle.be of tel. 03 871 98 52. De volkstuin bevindt zich aan de voormalige maïsakker die te bereiken is via de poort van de volkstuin Aerdborg in de Tuinlei.

