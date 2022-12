Schelle nodigt inwoners uit op nieuwjaarsreceptie

Antwerpen Antwerps duo schrijft vervolg op Roodkapje in origineel kinderboek: “Ze leefden nog lang en gelukkig? Zo werkt het niet”

En ze leefden nog lang en gelukkig ... of niet? Wat gebeurt er eigenlijk nadat het sprookje is afgelopen, en hoe zou het nog gaan met jouw favoriete sprookjesfiguur? Dat is het uitgangspunt van het eerste kinderboek van Antwerpenaars Astrid Van der Schueren (41) en Sanny Winters (47). In ‘Er was weer ... Roodkapje’ breien ze een vervolg aan het alombekende sprookje, waarin Roodkapje kampt met angsten, de wolf zijn maaltijd niet zo goed heeft verteerd en grootmoe haar tweede jeugd beleeft. “Hoe leuk de originele sprookjes ook zijn, ze zijn niet meer zo relevant in onze huidige leefwereld.”

