Schelle maakt werk van extra laadpunten voor elektrische wagens

“Er komen binnenkort laadpalen bij op het Peter Benoitplein, in de Tolhuisstraat en in de Steenwinkelstraat”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Rottiers (CD&V). “Er zijn er ook opgenomen in de vernieuwing en heraanleg van nieuwe straten. Zo zijn er extra laadpalen voorzien op de Fabiolalaan en bredere omgeving hiervan.”

Verlichtingspalen

“Het is echter niet eenvoudig om extra palen bij te plaatsen”, nuanceert de schepen. “De leidingen in de straten dienen er op voorzien te worden. Het is dus vaak wachten op de medewerking van een nutsmaatschappij. De technologie wordt ook steeds aangepast. Wat je vandaag bestelt, is morgen al out of date. Een nieuwigheid waar misschien wel wat muziek in zit, is het opladen van wagens aan verlichtingspalen. Dat is iets wat verder wordt bekeken.”