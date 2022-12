Schelle bouwt nieuw sportcomplex in Kapelstraat: “Eén grote sportcluster voor al onze clubs”

“Dat is op de huidige locatie niet mogelijk”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Een groot gedeelte van sporthal Scherpenstein staat namelijk in parkgebied en is dus zonevreemd. Uiteindelijk hebben we samen met de sportdienst, de sportraad én de sportverenigingen de noden in kaart gebracht en hebben we beslist een nieuw sportcomplex realiseren, naast de site van Schelle Sport in de Kapelstraat.”