Rolstoelgebruiker kwaad op Ikea nadat hij niet met assistentiehond binnen mag: “In plaats van een leuke uitstap moest ik mijn dochter uitleggen wat discriminatie is”

Hemiksem Fiberklaar wil nu ook glasvezel­net­werk in Hemiksem uitrollen

Netwerkbouwer Fiberklaar is volop bezig om het glasvezelnetwerk in de Rupelstreek uit te rollen. De volgende halte is nu Hemiksem, waar in een eerste fase 5.100 glasvezelaansluitingen staan gepland. Wanneer 20 procent van de Hemiksemnaren zich inschrijft voor een gratis huisaansluiting, gaat de effectieve aanleg van start.

22 juni