Michiel (34) staat voor achtste én laatste keer op Tomorrow­land: “Eigen zaak is moeilijk te combineren met nachtleven”

Zaterdag 22 juli wordt de Rave Cave op Tomorrowland weer geheel en al ingepalmd door dj-talent uit de Rupelstreek. Voor dj Michiel Himpe (34) - in het wereldje bekend als Himperson - wordt het zijn achtste passage op het festival, maar meteen ook de allerlaatste. De Schellenaar bergt na bijna twintig jaar zijn draaitafels op. “Het is het einde van een hoofdstuk, maar wel een einde in schoonheid.”