Antwerpse Dimitri O (38) verovert na Amerika nu ook Tomorrow­land met... oordoppen: “Moet even normaal worden als het dragen van een zonnebril”

Het is niet groter dan een muntstuk, en toch vallen de Loop Earplugs op op het grootste festivalterrein van het land. In partnerschap met Tomorrowland moeten de oordoppen van Antwerpse makelij festivalgangers tegen gehoorschade beschermen zonder in te boeten op de muziekervaring. Bezieler Dimitri O, die het bedrijf uit de grond stampte nadat hij zelf tinnitus op een festival had opgelopen, hoopt zo’n 50.000 exemplaren op twee weekends te verkopen. “Wij maken een saai product weer sexy”, klinkt het.